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الجزائر

التماس 15سنة حبسا نافذا ضد والي سابق لبرج بوعريريج

نوارة باشوش
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التماس 15سنة حبسا نافذا ضد والي سابق لبرج بوعريريج
أرشيف
محكمة سيدي محمد

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم الثلاثاء،  توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار، في حق كل من الوالي السابق لولاية برج بوعريريج، والنائب البرلماني السابق ” ح.م”. 

ويتعلق الأمر بقضية فساد تعود إلى مشروع حديقة التسلية بالولاية. وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق نجل البرلماني المدعو عادل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 رجال أعمال، يواجهون تهم الفساد في نفس القضية، وهم الإخوة ت. عبد الرحيم ومدني وندير.

كما التمست عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق موثقين اثنين، ومسؤولين بوكالة عقارية، مع مصادرة جميع المحجوزات.

ويتابع المتهمون في ملف الحال، بعدة تهم نتعلق بالتزوير واستعمال المزور، تبييض الاموال، سوء استغلال السلطة، والإثراء غير المشروع.

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