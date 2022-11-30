التماس 15 سنة سجنا نافذا لناشطين بحركة “رشاد”

عن تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق ناشطين بحركة “رشاد” الإرهابية وتعلق الأمر بالمتهم “مصطفى قيرة” المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية وكذا المدعو”ح. ب”.

وسبق لذات الهيئة القضائية إدانة المدعو “مصطفى قيرة” بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج شهر جويلية الفارط، أثناء محاكمته بملف ثان لتورطه في وقائع ذات طابع جنائي.

بالمقابل، التمست النيابة بملف الحال، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الفار من العدالة “م.ز” ومؤسس المنظمة الإرهابية المسماة “رشاد” والذي ستصدر في حقه أحكام غيابية، وذلك بعد ملاحقته من طرف القضاء بتهم ثقيلة تتعلق المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم، جناية تأسيس وتسيير منظمة إرهابية تخريبية جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وجنحة إهانة هيئة نظامية، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص للعمل لصالح تنظيم إرهابي ونشر أفكاره وجنحة الترويج لأخبار كاذبة جناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات أو جماعات إرهابية وتخريبية.