التماس 3 سنوات حبسا للوزيرة السابقة للبيئة دليلة بوجمعة

في قضية النصب على مرقي عقاري

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة، الأربعاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ ا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لوزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة دليلة المتابعة في قضية النصب على مرقي عقاري.

كما التمس ممثل العام توقيع نفس العقوبة على أخوي الوزيرة المدعوين ” ب.ع”، ” ب.م” المتابعين في عملية النصب على المرقي العقاري ” ب.ز” وسلبه مبلغ مالي يقدر بـ 11 مليار سنتيم المخصص لشراء قطعة أرضية بولاية برج بوعريرج.

وحسب ما أكده دفاع الضحية، فإن موكله وقع ضحية بعد أن توسط له شخص كان يعمل في الوزارة مع وزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة لشراء قطعة ارض مساحتها 18 هكتار متواجدة بولاية برج بوعريريج ،و بعد الاتفاق بينهما قام الضحية بتقديم مبلغ 11 مليار سنتيم كتسبيق من اجل شرائه هذه المساحة الأرضية التي لم يكن يعلم أنها مصنفة على أساس أنها ذات طابع ، مما دفعه إلى عدم استكمال إجراءات الشراء على حد قول الدفاع، الذي أوضح أن موكله حاول بطل الطرق الودية من أجل استرجاع امواله ،لكن المتهمون امتنعوا عن ذلك وأصروا على تسوية الامر وديا دون استرجاع المبالغ.

وخلال إستجواب وزير البيئة السابقة بوجمعة دليلة أمام هيئة المحكمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، وصرحت أن قطعة الأرض آلت إليها عن طريق الإرث و لم تنصب على الضحية بل قامت هي وإخوتها ببيعها له وهي بصدد تسوية الأمر.

وقالت هيئة دفاع عن وزيرة البيئة السابقة، إن موكلتها حينما قامت ببيع القطعة الأرضية لم تكن تشغل منصب الوزير ، بل تم إحالتها على التقاعد وعلى هذا الاساس فهي لم تستغل منصبها كوزيرة لبيع قطعة أرض آلت إليها عن طريق الإرث”.

وأضاف الدفاع “والي ولاية برج بوعريرج، في جوان 2017 أصدر قرار بالمصادقة النهائية على مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، وفي أكتوبر من نفس السنة تحصلت هي وإخواتها على شهادة التعمير وفي ديسمبر عقدوا اتفاقا مع المرقي العقاري على عقد شراكة لمشروع يتعلق بترقية عقارية ، و الضحية هو الذي اختار مكتب الدراسات الخاص و قام بإستلام الوثائق من المتهمين و إيداعه في الشباك الموحد للحصول على رخصة البناء ، إلا انه تم رفضه بسبب عبارة المدونة على الدفتر العقار وهي الزراعة التقليدية.

وبعد غلق باب المرافعات التمست الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة إسقاط التهم عنها وتبرئة ساحتها، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم.