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الجزائر
في قضية استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية

التماس 5 سنوات حبسا و300 ألف دينار غرامة للدركي الفار

الشروق أونلاين
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التماس 5 سنوات حبسا و300 ألف دينار غرامة للدركي الفار
أرشيف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة يوم الأربعاء، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ300 ألف دينار في حق المتهم محمد عبد الله.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي مليك.

وقد تمت متابعة المتهمين الثلاثة بعدة تهم من بينها “الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”، ومن المقرر ان يتم النطق بالحكم الأربعاء القادم، حسب ما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.

للإشارة، كانت نفس المحكمة قد أدانت الأحد الفارط محمد عبد الله بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دج لمتابعته بعدة تهم منها “نشر وترويج معلومات كاذبة” و”توزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وبالحياة الخاصة للأشخاص”.

س. ع

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