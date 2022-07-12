التماس 6 أشهر حبسا نافذا في حق المؤثرة “إيناس عبدلي”

في قضية الاحتيال على الطلبة

مثلت المؤثرة إيناس عبدلي فاطمة، مساء الثلاثاء، أمام قاضي الأحداث بمحكمة الدار البيضاء، في جلسة سرية، لمواجهة تهمة المشاركة في النصب والاحتيال وكذا تهمة المشاركة في تبييض الأموال، وذلك على خلفية اتهامها في ملف الاحتيال على الطلبة رفقة عدد من المؤثرين الذين سبق الفصل في قضيتهم مؤخرا.

والتمس وكيل الجمهورية لدى قسم الأحداث توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة “إيناس عبدلي”، عن ذات الوقائع بعد فصل ملفها لعدم بلوغها السن القانوني من أجل المثول كمتهمة أمام قاضي الجنح، حيث أنكرت المتهمة كل ما نسب لها، نافية ضلوعها في عمليات الاحتيال أو النصب على الطلبة الذين سلبوا مبالغ مالية معتبرة مقابل عروض وهمية للدارسة في الخارج، مضيفة أنها لم تقم سوى بعرض إشهاري عبر “الستوري” الخاص بها، حيث تكفل بإجراءات العقد مناجيرها، ثم توقفت عن ذلك بعد تفجير”فضيحة” النصب.

يذكر أن المتهمة سبق أن مثلت بصفتها شاهدة بالملف أمام قاضي الجنح لذات المحكمة، حيث وجه الاتهام لـ3 مؤثرين منهم نوميديا لزول وريفكا وستانلي. إلى جانب 11 متهما آخر على رأسهم صاحب شركة “futur gate” ووالدته البرلمانية ووكلاء أعمال المؤثرين وموظفون بالشركة.