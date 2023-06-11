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الجزائر

التماس 8 سنوات حبسا بحق بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

نوارة باشوش
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التماس 8 سنوات حبسا بحق بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

التمس وكيل الجمهوربة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأحد، أقصى عقوبات في حق المتابعين في ملف فساد انجاز “محطة الطيران” بقسنطينة.

وطالب ممثل الحق بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد كل متهم.

وطالبت النيابة بإدانة الواليين السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الاملاك والمحجوزات، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها الوكيل في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات بـ 3 ملايين دينار جزائري.

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