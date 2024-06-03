التمديد في آجال حجز نقاط الاختبارات المدرسيّة إلى الـ9 جوان

لتمكين المديرين من إنجاز كافة أعمالهم قبل العطلة

قررت وزارة التربية الوطنية التمديد في آجال حجز نقاط اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من السنة الدراسية الجارية، واستخراج قوائم التلاميذ المعنيين بالاستدراك، لكي يتسنى لمديري المؤسسات التربوية إنجاز كافة أعمالهم المرتبطة بنهاية السنة، قبل موعد خروج الإداريين والأساتذة في عطلة صيفية.

أوضحت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، في بيان صدر عنها بتاريخ 2 جوان الجاري، بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة قد وافقت على قرار التمديد في الآجال الزمنية لإنجاز بعض الأعمال المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي، إلى غاية الأحد الموافق لـ9 جوان الحالي، وذلك لكي يتسنى لرؤساء المؤسسات التربوية السهر على حجز علامات التلاميذ المحصل عليها في اختبارات الثلاثي الأخير، إلى جانب القيام باستخراج قوائم التلاميذ المعنيين بالمشاركة في اجتياز الاختبارات الاستدراكية، تطبيقا لما تضمنه المنشور الوزاري رقم 93، المؤرخ في 21 ماي 2024.

ويبدو أن عامل ضيق الوقت وكثرة الأعمال الإدارية الملقاة على عاتق مديري المؤسسات التعليمية، قد تسببا في تأخير إنجاز بعض العمليات في آجالها المحددة سلفا، الأمر الذي دفع بالقائمين على وزارة التربية الوطنية إلى التدخل السريع لتسوية هذه الوضعية، وثمة تسهيل مهمة الأساتذة والمديرين على حد سواء.

يذكر أن الوزارة الوصية قد أفرجت مؤخرا عن رزنامة الاختبارات الاستدراكية، حيث تم تحديد يومي26 و27 جوان الجاري، لبرمجتها لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط، على أن تبرمج لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا تلاميذ أقسام الأولى والثانية ثانوي، يومي 23 و24 من نفس الشهر، وذلك قصد تمكين الراسبين منهم من تحسين والرفع من تحصيلهم الدراسي، ومنحهم بذلك فرصة ثانية وأخيرة للانتقال إلى مستوى أعلى، لحمايتهم من التسرب المدرسي.