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جواهر

التمهيد لإدراج “جبة الفرقاني” ضمن قائمة التراث العالمي لحمايتها من السرقة

نادية شريف
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التمهيد لإدراج “جبة الفرقاني” ضمن قائمة التراث العالمي لحمايتها من السرقة
أرشيف
تعبيرية

تمهد الجزائر لإدراج الزي التقليدي النسوي لولاية قسنطينة، المعروف بـ “جبة الفرقاني” ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة الثقافة والفنون عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فإنه سيتم تنظيم يوم دراسي، الخميس 15 ديسمبر، تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي” بدار الثقافة “مَالك حداد” بولاية قسنطينة، حَول مَوضوع “الزّي التّقليدي النّسوي”.

الحدث الثقافي سيكون تَحت شِعار “القندورة القَسنطِينية…هوية، جَمال وتَاريخ”، وذلك تمهيدًا لاقتراح إدراج الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري بجميع أنواعه المحلية ضِمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وفق البيان.

واستحسن نشطاء هذه الخطوة، التي اعتبروها حماية للتراث الجزائري الذي يعرف حملة سطو ممنهجة تسعى وزارة الثقافة للتصدي لها، خاصة بعد النجاح في تصنيف طابع الراي.

وصنفت منظمة اليونسكو رسميا، الخميس 1 ديسمبر 2022، طابع الراي كموروث ثقافي يعود للجزائر، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة: “إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: الراي، غناء شعبي في الجزائر.

وكان مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ السيد سليمان حشي قد صرح مؤخرا أنه سيتم اقتراح إدراج “الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية قبل 31 مارس القادم”.

وسيكون في اليوم الدراسي الذي ينظم، الخميس، مداخلات للعديد من الخبراء حول الجانبين التاريخي والأنثروبولوجي للزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري، كما سينظم على الهامش معرض يضم عدة أزياء من مناطق مختلفة من الشرق الجزائري يعود تاريخ بعضها إلى القرن ال17 يمتلكها بعض مواطني هاته المناطق الذين يحرصون كل الحرص على الحفاظ عليها.

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