التمويل الإسلامي في الجزائر على طاولة النقاش قريبا

ينظم المنتدى الجزائري للتمويل الإسلامي الطبعة السابعة بالجزائر العاصمة يوم 09 نوفمبر المقبل، بهدف مناقشة وضع هذا القطاع في الجزائر والفرص المتاحة من خلاله للاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للمنظمين.

ويهدف هذا المنتدى الذي يعقد تحت شعار “التمويل الإسلامي رافعة للتنمية في الجزائر مستقبل بطموحات كبيرة”، إلى “التعريف أكثر بالقطاع المصرفي والذي يجذب اهتماما متزايدا في الجزائر”، حسب نفس المصدر.

كما سيشهد هذا الحدث الذي ينتظره العديد من المهنيين في قطاع المالية، مشاركة رؤساء ومسؤولي المؤسسات المالية الإسلامية ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى العديد من الخبراء في التمويل الإسلامي.

وستركز المواضيع التي ستتم مناقشتها، على فرص التمويل الإسلامي في الجزائر، تكنولوجيا المعلومات ووسائلها لتوسيع التمويل الإسلامي، التكافل، وهو قطاع لا ينفصل عن الخدمات المصرفية الإسلامية، التنمية الاجتماعية، فرصة وتحد للتمويل الإسلامي وكذلك الجالية الجزائرية في الخارج والتمويل الإسلامي.

كما ستكون الفرصة مواتية لتبادل الخبرات وإثراء النقاش حول الفرص التي يقدمها هذا السوق في طور النمو وكذا التباحث في سبل تطوير منتجات جديدة تكون أكثر جاذبية، حسب المنظمين.

وذكر البيان بأن النسخة السادسة من المنتدى شهدت مشاركة أكثر من 5 دول و20 مشاركا بأكثر من 13 موضوعا مختلفا تم مناقشته.