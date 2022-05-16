التموين بالمياه في الجزائر العاصمة خلال الصيف.. سيال تطمئن

كشف نائب المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” المكلف بالخدمة العمومية، أمين حمدان أن مصالح سيال ستعمل على توفير المياه الصالحة للشرب يوميا لـ 80 بالمائة من سكان الجزائر العاصمة خلال الصيف.

وأوضح حمدان، الاثنين، في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أنه تم رفع طاقة الإنتاج من 750 ألف متر مكعب إلى 920 ألف متر مكعب يوميا” وأنه “بحلول الصائفة القادمة طاقة الإنتاج سترتفع إلى حوالي 970 ألف متر مكعب يوميا”.

كما أشار المتحدث إلى أن “هذا الارتفاع من المنتوج سيمكن شركة سيال من تموين 80 بالمائة من سكان العاصمة يوميا بهذه المادة الحيوية”.

وللإشارة فإن الجزائر تحصي حاليا 14 محطة مستغلة لتحلية مياه البحر لتأمين إنتاج الموارد المائية، على أن ترتفع إلى 19 محطة عند دخول المشاريع المبرمجة حيز الاستغلال ابتداءا من سنة 2024، في انتظار أن تتعزز الحظيرة بـ 6 محطات أخرى كبرنامج ثاني، مما سيقلص بشكل كبير نسبة الاعتماد على مياه السدود والمياه الجوفية.