التنسيقية الوطنية للعمال المعوقين تطالب بتحسين ظروف العمل

ثمّنت التكفل البيداغوجي للتلاميذ المعوقين

ثمّنت التنسيقية الوطنية للعمال المعوقين، في بيان لها استلمت “الشروق” نسخة منه، بعض الإجراءات التي تضمن التكفل البيداغوجي للتلاميذ المعوقين في أحسن الظروف، لاسيما ما تعلّق منها بتخفيف وزن المحفظة المدرسية في الطور الابتدائي، مما يريح التلميذ المعوق من ثقل هذه المحفظة التي كانت تثقل كاهله خاصة أصحاب الإعاقة الحركية ومرضى السكوليوز، بالإضافة إلى القرار القاضي بإنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين أساتذة تعليم الصم والبكم، مما سيوفر لقطاع التربية الوطنية أساتذة متخصصين في تأطير هذه الفئة من التلاميذ ويساهم في خلق إستراتيجية بيداغوجية وطنية، تساعد هذه الفئة من التلاميذ على الإدماج المدرسي، والتمتع بحقهم في التمدرس وبالنوعية المطلوبة.

وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في التعديل الخاص بالقانون الحالي للتقاعد، لأن الذي لم يأخذ بعين الاعتبار فئة العمال المعوقين والرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن حسب نوع الإعاقة ودرجتها، مع التعجيل بالإفراج عن التعديل الخاص بالمرسوم الرئاسي 02/09 الصادر في ماي 2002 الخاص بترقية المعوقين وحمايتهم وإصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة ليوفر هذا القانون حياة لائقة بالكرامة الإنسانية لكل المعوقين الجزائريين.

وألحت التنسيقية على ضرورة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والنقابات الفاعلة في مراجعة قانون الوظيفة العمومية 03/06 وكافة مشاريع العمل والتشغيل وإعادة التأهيل الموجهة لهذه الشريحة، مع تفعيل طب العمل على أرض الواقع وإيجاد حلول في أقرب وقت ممكن للأمراض المهنية، باستحداث مناصب مكيفة حتى يستفيد هؤلاء من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية، مع مراعاة المطالب المهنية للعمال المعوقين أثناء دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي وعمال التربية الوطنية.

وفي الشق التربوي، طالبت التنسيقية بتنوير الرأي العام والمتخصصين وأولياء الأمور بمخرجات اجتماع 29 أفريل 2021 بوزارة التربية الوطنية الخاص بتنصيب فوج عمل اضطراب التوحد وما حققه بعد أكثر من عام من بداية أشغاله، وما هي التدابير المتخذة في عملية التكفل بهذا النوع من التلاميذ وكذا إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 21-61 المؤرخ في 08 فيفري 2021 المتضمن تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المدرسية، لأنه يقصي التلميذ المعوق من الاستفادة من هذه المنحة مما يترتب عليه آليا حرمانه من مجانية الكتاب المدرسي.