التنظيم الرائع للمونديال رد مُفحم على كل حملات التضليل والتشويه

السفير الجزائري في قطر يتحدث:

أكد سفير الجزائر بقطر، أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستمثل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، وأن التنظيم الرائع للمونديال يشكّل ردا مُفحما على كل حملات التضليل والتشويه التي تطال هذه البطولة.

وقال الدكتور مصطفى بوطورة لوكالة الأنباء القطرية قنا: “عوّدتنا دولة قطر على تقديم الأفضل والأرقى في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الدولية، وسيسجّل التاريخ بطولة كأس العالم فيفا 2022 كعلامة فارقة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وستبقى محل اعتزاز وافتخار لكل عربي ومسلم، وبصمة مضيئة في سجل كرة القدم على مستوى العالم كله”.

وتوجّه سعادته بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولدولة قطر حكومة وشعبا على النجاح الباهر الذي ميّز حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تقام لأول مرة في دولة عربية.وأشاد في هذا السياق، بمضامين الكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاح سموه للمونديال، وقال: إن تلك الكلمة حملت أبعادا ودلالات حضارية تستحق كل الإشادة والتقدير، وتضمّنت رسائل تؤكد على أهمية الحوار والتعاون بين الدول، وعلى ضرورة الانفتاح والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم وتجاوز الاختلافات، عبر تغليب قيم الإنسانية والاحترام المتبادل.

كما أكد سعادته أن حفل الافتتاح كان حدثا مميزا بكل المقاييس والمعاني والرسائل التي أوصلها للعالم، وكذلك من خلال العروض المتنوعة، الموسيقية والثقافية والبصرية الرائعة التي عكست فقراتها الهوية والموروث الخليجي والعربي، لتنقل من استاد البيت إلى العالم صورة جمالية وإبداعية عن قطر وعن الوطن العربي، في مزج راق بين الأصالة والمُعاصرة، وبشكل يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف: “كان حفل افتتاح المونديال في استاد البيت مميزا بالفعل وواحدا من أنجح وأفضل حفلات الافتتاح لهذا الحدث الرياضي العالمي على الإطلاق، حيث سيبقى أثره راسخا في الذاكرة الجماعية العالمية لسنوات عديدة”.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح الأسطوري خطف أنظار المتابعين في العالم بأسره، وكان ردا مفحما على حملات التضليل والتشويه والاستهداف التي طالت أحقية وقدرة دولة قطر على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي من قبل بعض الدوائر المعروفة بحساباتها وأجنداتها الخاصة.

كما لفت السفير إلى أن هذا النجاح الباهر أكد مكانة قطر الدولية وقدرتها على استضافة هذه التظاهرة الكروية الأهم والأكبر في العالم في تتويج للجهود الجبارة والعمل المضني الذي بذلته طيلة 12 سنة للوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الباهر رغم كل التحديات.

ونوه إلى أن حضور الرئيس عبد المجيد تبون حفل الافتتاح، يأتي تأكيدا لدعم الجزائر وتأييدها ومُساندتها لدولة قطر، في هذا اليوم التاريخي، وتعبيرا عن الثقة التامة في قدرتها على تنظيم متميز لهذه التظاهرة العالمية المهمة.. مضيفا: “هذا ما عبّر عنه فخامة الرئيس نفسه في عدة تصريحات، وقد عكست زيارته قوة ومتانة علاقات الأخوة الأصيلة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين”.