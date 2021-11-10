التهاب أسعار البقوليات يحرم “الزوالية” من حساء اللوبيا والعدس!

يزداد عليها الطلب مع موجة البرد

في ظلّ شدة البرد، وانخفاض درجة حرارة الجسم، تصبح الوجبات الساخنة، في مقدمة الأطباق المطلوبة من طرف الجزائريين، وهي أغلبها أطباق لحساء البقوليات، كالعدس واللوبيا البيضاء، والحمص، التي تدفئ المعدة، خاصة إذا استعملت مع الفلفل الحار… هي وجبات كان يجد فيها الفقراء وقليلو الدخل ما يشبع بطونهم طيلة فصل الشتاء، لكن مع ارتفاع الحبوب اليابسة يبدو أن هؤلاء بدؤوا يشطبونها من قائمة موائد “الزوالية”!..

اللوبيا بـ 320 دج والعدس بـ 300 دج والحمص بـ 340 دج

وأدّت الزيادات في أسعار البقوليات في السوق الجزائرية، إلى حالة تذمر واستياء وسط الجزائريين، فبعد البطاطا التي تعتبر طبق البسطاء، عرفت هذه المواد الاستهلاكية طريقها إلى الغلاء، والمضاربة في بعض الأحيان بسبب زيادة الطلب مع دخول موجة البرد الأخيرة، ووصل سعر الكيلوغرام من العدس في بعض محلات التجزئة إلى 300دج، والكيلوغرام من اللوبيا إلى 310 دج و320 دج، فيما ارتفع سعر الحمص إلى 330دج و340دج، وحتى أسعار الأرز هي الأخرى عرفت زيادة طفيفة.

قبلي: أسعار البقوليات زادت في السوق العالمية بـ 40%

وفي هذا السياق، أكد ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي، أن استيراد الحبوب اليابسة خلال سنة 2021، كلف المستوردين كثيرا وهذا بعد ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بنسبة 40بالمائة، وارتفاع تكلفة نقلها بحريا بنسبة 30%.

وقال قبلي إن أغلب الحبوب اليابسة تستوردها الجزائر من كندا، هذا البلد الذي عانى مؤخرا حالة الجفاف، فتراجع إنتاج هذه المواد فيه، مشيرا إلى أن أسعار العدس في سوق الجملة يبلغ 230دج للكيلوغرام، والحمص بلغ 260 دج، واللوبيا البيضاء وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 260 دج، فيما يبيع حسبه، بعض تجار التجزئة العدس بـ 280 دج، اللوبيا بـ300 دج والحمص بـ 330 دج.

وعن الإنتاج المحلي للحبوب اليابسة، أوضح ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، سعيد قبلي، أن هذا الإنتاج لا يمثل إلاّ 30% من احتياجات السوق الوطنية، حيث زراعة بعض هذه الحبوب مقتصرة على بعض المناطق المتفرقة، ودون أن تأتي بمردود كاف يغني فإن الاستيراد من الخارج.

وبعد ارتفاع أسعار الحبوب اليابسة في السوق الجزائرية، خاصة الأساسية منها في تحضير الوجبات الساخنة، لجأت المطاعم البسيطة والراقية، إلى زيادة في أسعار حساء العدس واللوبيا والتي يزيد عليه الطلب في فصل الشتاء من طرف الزبائن، حيث يصل سعره في محلات الأكل الصغيرة إلى 250 دج، بينما أسعار هذه الحساء الساخن في مطاعم راقية خاصة إذا كان مطهوا باللحم لا تقل عن 300 دج.