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رياضة

التهاب المرارة يُبعد “كونتي” عن التدريب

الشروق الرياضي
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التهاب المرارة يُبعد “كونتي” عن التدريب
ح.م
أنطونيو كونتي

أعلنت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، عن إجراء مدربها أنطونيو كونتي لِعملية جراحية.

ويُعاني التقني الإيطالي – البالغ من العمر 53 سنة – من التهاب المرارة، وسيُجري عملية جراحية، ويبتعد عن وظيفة التدريب لِمدّة غير مُحدّدة. كما جاء في بيان لِإدارة نادي توتنهام. التي أضافت أن المدرب المساعد كريستيان ستيلّيني سيُمسك بِالزّمام الفني مُؤقّتا.

ويرتبط المدرب أنطونيو كونتي مع نادي توتنهام بِعقدٍ، بدأت مدّته في نوفمبر 2021 وتنقضي في الصيف المقبل.

ويتموقع فريق توتنهام في الرّتبة الخامسة، قبل 17 جولة عن إسدال ستار البطولة الإنجليزية. وفي الكأس المحلّية، بلغ الدور ثمن النهائي الذي تُجرى مقابلاته في الفاتح من مارس المقبل. وقبل ذلك في الـ 14 من فيفري الحالي، سيُواجه المُضيّف نادي ميلان آسي الإيطالي، لِحساب ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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