التهاني تتهاطل على بطل العرب

تهاطلت التبريكات مساء السبت على لاعبي المنتخب المحلّي الجزائري، بعد تتويجه بِكأس العرب، نسخة قطر 2021.

ولم يتردّد لاعبو المنتخب الوطني أكابر وزملاؤهم السابقين، في تهنئة تلاميذ التقني مجيد بوقرة بعد هذا الإنجاز العربي.

وقال إسماعيل بن ناصر في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كنتم أهلا لِقميص المنتخب الوطني. شرّفتم الجزائر. جعلتم كلّ الشعب الجزائر ي فخور”.

ونشر رياض محرز ونبيل بن طالب عبر الموقع ذاته بعض الأيقونات، التي ترمز إلى اعتزازهما وحبّها للجزائر، وأيضا شجاعة وحماس لاعبي المنتخب المحلّي، والتتويج العربي المستحقّ.

وكتب آدم الوناس: “أنتم الشجاعة، ونكران الذّات، والموهبة. أنتم أبطال، وبِالتحديد، أنتم فخر لنا”.

وغرّد هشام بوداوي: “أهنّئ إخواني على هذا الانتصار العظيم”.

وكتب عنتر يحي: “مبروك لنا. شكرا للاعبي المنتخب المحلّي. تحيا الجزائر. ولا نغفل شكر إخواننا التونسيين على مشوارهم الرائع”.

وقال فوزي غلام: “الجزائر بطلة! 1،2،3، تحيا الجزائر. تتويج آخر وفوز جميل للمنتخب الوطني”.

أمّا اللاعب السابق مهدي مصطفى، فكتب: “أنا جد فخور بِهذا المنتخب، والشعب الجزائري الرّائع”!