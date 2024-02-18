-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
التهجير
باقي بوخالفة
2024/02/18
52
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الهلال الأحمر الجزائري يشرع في العمليات التضامنية الخاصة برمضان
نائب رئيس سيراليون يستقبل عطاف
هزة أرضية تضرب عين تموشنت
الأساتذة يطالبون بإدراج 6 نقاط في القانون الأساسي الجديد للتربية
الرئيس تبـون يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى لرقمنة كلّ القطاعات
ملفات النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، الرقمنة وحج 2024 على طاولة مجلس الوزراء
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
المدرب الجديد لـ “الخضر” يتلقى نصف راتب بلماضي
2024/02/17
بعد تصريحات زوجته الأولى وابنته.. زوجة البغدادي الثالثة تكشف المزيد من أسرار زعيم داعش
2024/02/18
الأساتذة يطالبون بإدراج 6 نقاط في القانون الأساسي الجديد للتربية
2024/02/16
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة زوالا عبر 28 ولاية
2024/02/16
“الكاف” تراسل “الفاف”
2024/02/17
الرأي
المزيد
“الخضر” والانطلاقة الصحيحة
ياسين معلومي
2024/02/18
في التلاغمة
محمد الهادي الحسني
2024/02/18
اتهاماتٌ خطيرة للمدرسة الجزائرية
2024/02/18
إلى كلّ مدرِّب وطني .. اللهث وراء المال ليس من حب الوطن!
2024/02/18
مآل “سوف”: طعنةٌ غادرة لفلسطين
2024/02/18