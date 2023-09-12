التهرّب الضّريبي يجرّ حكما دوليا نرويجيا إلى السّجن

حَكَمَ القضاء النّرويجي، الثلاثاء، بِإيداع الحَكَمِ الدولي لِكرة القدم سفين أودفار موين السّجن، بِسبب التهرّب الضّريبي.

وسيقضي الحكم سفين أودفار موين فترة 4 أشهر في السّجن، فضلا عن تسديد غرامة مالية تقترب من قيمة 87 ألف أورو.

ووفقا لِتقارير الصّحافة النّرويجية، فإن الحكم موين تكتّم عن إبلاغ سلطة الضّرائب في بلاده، بِكسبه مبلغ يقترب من رقم مليون أورو، في فترة ما بين 2014 و2020.

ويملك النّرويجي سفين أودفار موين (44 سنة) الشّارة الدولية للتحكيم منذ عام 2005.

وسبق لِحكم السّاحة النّرويجي سفين أودفار موين إدارة عدّة مقابلات دولية، في تصفيات كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا، ورابطة أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وأيضا مواجهات ودّية، فضلا عن المنافسات المحلّية.