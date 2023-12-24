التوأمة الجزائرية-التركية: فحوصات طبية مجانية لقرابة 2000 شخص

أُجري ما يقارب 2.000 فحص طبي مجاني من طرف أطباء أخصائيين من الجزائر وتركيا لفائدة مواطنين قدموا من مختلف المناطق وذلك في إطار توأمة بين البلدين، حسب ما أفاد به السبت منظمو هذه المبادرة.

وأوضح فارس تقمونت، مدير مؤسسة “نفس” المتخصصة في نقل المرضى إلى تركيا، المنظمة لهذا الحدث في طبعته الثانية أن “ما يقارب 2.000 شخص استفادوا خلال يومي الخميس والجمعة المنصرمين من فحوصات طبية مجانية في العديد من التخصصات بتأطير من أطباء مختصين من الجزائر وتركيا وذلك على مستوى العيادة الخاصة “نفس” بحي بوجنانة بمدينة قسنطينة”.

وأفاد ذات المتحدث أن هذا الحدث شكل فرصة بالنسبة للمرضى للاستفادة من التقنيات الجراحية الحديثة في عدة مجالات على غرار نقل الأعضاء خاصة (الكبد والكلى) والجراحة التجميلية والترميمية وجراحة العظام والمفاصل والعيون والمخ والأعصاب وكذا فحوصات في أمراض الجهاز الهضمي وطب الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأبرز ذات المتحدث أن هذه التوأمة من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والمهارات في المجال الطبي بين أخصائيي البلدين وكذا الوقوف عن قرب على الأساليب الجديدة في معالجة الحالات المستعصية.

وتم بالمناسبة تنظيم ندوة علمية أشرف عليها أطباء جزائريون وأتراك، للتعريف بأهم الحالات التي تمت معاينتها خلال اليومين المنصرمين وكذا عرض أهم التقنيات الجراحية الجديدة المستعملة في زراعة الأعضاء خاصة الكبد والكلى وكذا جراحة العظام والمخ والأعصاب والعيون وكذا تصحيح التشوهات الخلقية وزراعة النخاع العظمي.