التوازن التنموي من أولويات الرئيس تبون

مجلس الوزراء وقف على متابعة تنفيذ البرامج التكميلية بـ4 ولايات

ترأس، الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، والتقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بالإضافة إلى وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.

وعقب الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أعطى الرئيس عددا من الأوامر والتوجيهات.

وعقب عرض المحافِظة السامية للرقمنة تقريرها الدوري والذي سجّل تقدما ملموسا بخصوص نسب الربط بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية، مع الشروع في إنجاز مركز بيانات وطني، وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتفاوض المباشر بين المحافَظة السامية للرقمنة وشركة هواوي الصينية لطابعها الاستعجالي.

وعن مدى متابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لكونها في صلب أولوياته من خلال استراتيجية مبنية على التوازن التنموي تستدرك النقص المسجل سابقا في بعض المناطق على حساب أخرى، وأمر بإيلاء الأهمية القصوى لاستكمال البرامج التنموية لهذه الولايات التي حُرمت منها لعقود طويلة في مراحل سابقة مرت بها البلاد.

وبخصوص ولاية الجلفة، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بالتهيئة الحضرية وتكييف عاصمة الولاية مع التوسع العمراني ذي الطابع العصري.

وثمـَّـن مجهودات وزارة الصحة في تجهيز الهياكل الصحية لولاية تندوف، كما التزم به في زيارته الأخيرة للولاية، مما سيسمح بتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

كما أمر برفع حصة ولاية تيسمسيلت من السكن الريفي من 3000 وحدة سكنية إلى 15000 وحدة.

ولدى مناقشة مدى تنفيذ برنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، ثـمّـن رئيس الجمهورية المجهودات التي بذلتها ولا تزال تبذلها شركة سونلغاز لتحقيق التكامل التنموي وتجاوزها للعراقيل التي كانت تؤرق حياة المواطنين. وكلّف وزير الطاقة بنقل تهانيه وتشكراته الشخصية وكذا تقدير مجلس الوزراء للعمال والمسيّرين وإطارات شركة سونلغاز التي تسير على خُطى شركة سوناطراك في توفير الاستثمار والخدمات، تقوية للاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة التقدم أكثر في إيصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، موضحا أنها تُعتبر من البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني ومحركة للتنمية التي تضمن الأمن الغذائي والصناعي الوطني.

في سياق آخر، أبرز الرئيس عزم الدولة على مواصلة الفعل التنموي وتطويره كونه صلب اهتماماتها لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تدّخر أي جهد لتحقيق هذا المبتغى الأساسي.

ولدى التطرق للتحضيرات الجارية للألعاب الأولمبية 2024، طمأن الرئيس النخبة الوطنية في كل الاختصاصات بأن الدولة على استعداد تام لتوفير كل الإمكانات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن. وأكد أن التكفل بالنخبة الوطنية لا يُفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي يقع على عاتقها رفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

ولدى تطرقه للتقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، وجّه الرئيس تبون الحكومة بإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام في قطاع الفلاحة، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.

وقبل اختتام مجلس الوزراء قدّم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عرضًا شاملًا حول المستجدات الدولية لاسيما التطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ثمن الرئيس الأداء المُشرّف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع.

وفي الأخير، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة وترقية الصادرات بنقل تشكراته إلى ممثلي التجار وكل الشركاء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين على جهودهم والتزاماتهم في تحقيق استقرار السوق.