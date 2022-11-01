التوافق واجب لوضع منظومة عربية قوية ضد التحديات

أشاد بجهود الجزائر الحثيثة.. سفير دولة قطر:

أكد سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، أن توافق الدول العربية واجب لوضع منظومة عربية قوية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وعامل يعزز ويخدم استقرار المنطقة.

وقال علي النعمة في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قبيل انطلاق الدورة الـ31 للقمة العربية بالجزائر مساء الثلاثاء، إن التوافق في وجهات النظر يعزز ويخدم استقرار المنطقة، فالتوافق بين القادة، كما قال، “لا شك أنه مهم لاستقرار المنطقة ومن شأنه كذلك أن يعطي زخما وقوة للدول العربية ويساهم في نجاح قممها”.

وتابع: “لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه دول العالم اليوم والأحداث العالمية المتسارعة، ولهذا نرى أن توافق الدول العربية هو واجب لوضع منظومة عربية قوية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.

وبشأن الجهود الجزائرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، أشاد سفير قطر لدى الجزائر بالجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحقيق هذه المصالحة قبيل انعقاد القمة العربية لإعطاء القمة نكهة خاصة. و”قد كللت تلك الجهود، كما ذكر، بإعلان الجزائر الذي حظي بإشادة واسعة وكانت قطر أول دولة ترحب بالإعلان وهو الترحيب الذي كان محل تقدير الجانب الجزائري”.

من جهة أخرى، نوه الدبلوماسي القطري بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بالجزائر، مبرزا التوافق بين الطرفين إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية وحرص قيادتهما على الدفع بعلاقات بلديهما نحو مزيد من التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وقال إن العلاقات بين البلدين “مستمرة في تطورها وتناميها في ضوء حرص سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، على الدفع بها نحو مزيد من التعاون والشراكة في مختلف المجالات”.

وأضاف سفير دولة قطر لدى الجزائر أن البلدين يسعيان نحو مزيد من تطوير العلاقات، حيث تم تبادل الزيارات الرسمية وتوقيع عدد من الاتفاقيات في الفترة الماضية، فضلا عن التوافق بين البلدين إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.

كمال. ل / وكالات