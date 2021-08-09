التوجيهات الجامعية تصدم حاملي البكالوريا الجدد!

بسبب ارتفاع نسبة الناجحين بامتياز وجيد جدا

ناجحون بـ14 و15 في تخصصات مع أصحاب المعدلات الدنيا

تفاجأ الطلبة الحائزون على بكالوريا دورة جوان 2021 من نتائج المعالجة الآلية لبطاقة الرغبات والتي منحت الكثير منهم الرغبة العاشرة والتاسعة، ما تسبب في صدمة وخيبة أمل لديهم وخاصة الحائزين على بكالوريا بمعدلات 14 و15 .

بمجرد الإعلان عن نتائج التوجيه الأولي مساء الأحد، أبدى عدد كبير من الطلبة تذمرهم من نتيجة التوجيه ولا سيما الحاصلين على معدلات 14 و15 و13 في شعب العلوم والرياضيات، والذين تم منحهم تخصصات منحت حتى لأصحاب معدلات 9.5 و10 في مسارات التكوين “ليسانس أل أمدي”، وليس لديهم الحق في فرصة ثانية التي ستنطلق بداية من يوم 9 أوت، باعتبار أن الرغبة المحصل عليها موجودة ضمن اختياراتهم العشرة، هذا فيما لم تفرج الوزارة بعد عن شروط التحويلات الجامعية والتي تجرى عبر الخط في العادة شهر سبتمبر وتكون ضمن شروط محددة وصعبة أحيانا.

ورغم أن الأرقام المعبر عنها من قبل الوزارة تتحدث عن حصول 71 بالمئة من الطلبة على الرغبات الثلاث الأولى، إلا أن ارتفاع نسبة النجاح في بكالوريا دورة جوان 2021، ولاسيما بتقدير جيد جدا وممتاز التي بلغت 57 بالمئة جعلت حظوظ الناجحين بمعدلات 14 و15 و13 في الظفر بتخصص جيد جد قليلة، إذ تفاجأ العديد منهم من توجيههم نحو مسارات التكوين في الليسانس التي تضمنها الجامعات وبلغت معدلات القبول الدنيا فيها من 9.50 حتى 11 في أغلبها، وهذا بسبب اشتراط الوزارة إدراج الطالب عند ملئه بطاقة الرغبات مسارين اثنين في الليسانس محلي وجهوي وجوبًا، ومع ارتفاع معدلات الالتحاق بالتخصصات الأكثر طلبا والمدارس العليا يجري التوجيه آليا نحو الرغبة الأخيرة المعبر عنها من قبل الطالب والذي لا يمكنه – وفقا لما نص عليه المنشور التوجيهي- أن يطعن فيها لأنها ضمن اختياراته.

وذكر عدد من الطلبة المعنيين بأنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب التوجيه، فمثلا طالب شعبة رياضيات تحصل على البكالوريا بمعدل 14.43 ومعدل موزون 15.52 وجد نفسه موجها لتخصص “رياضيات وإعلام آلي” بجامعة البويرة والذي تم منحه للطلبة بمعدل 10، وطالبة أخرى تحصلت على بكالوريا بمعدل13.42 شعبة علوم تجريبية تم توجيهها نحو علوم التسيير والتي بلغت معدلات الدنيا فيها 9.50 و10.80، والأمثلة كثيرة للطلبة الذين لم يتوقعوا حصولهم على آخر رغبة مدونة في بطاقة الرغبات ولاسيما أن المعالجة الآلية الأولى للرغبات المتاحة لهم منحتهم عدة خيارات لدخول الترتيب الوطني، إلا أن ارتفاع معدلات القبول في التخصصات المهمة والأكثر طلبا حرمهم من الحصول على الأقل على الرغبة السادسة أو الخامسة.

وعبرَ الطلبة في حديثهم لـ”الشروق” عن خيبة أملهم من التوجيه خاصة أنهم تعبوا من أجل النجاح في البكالوريا بمعدل جيد، إلا أن حظوظ الحصول على التخصص الذي يريدون باءت بالفشل، ولاسيما أن معدلات دخول المدارس العليا للأساتذة ارتفعت بشكل كبير وحتى المدارس العليا المختلفة والتخصصات الطبية، ولم تبق إلا التخصصات في مسارات الليسانس “أل أم دي” كميدان العلوم الطبيعية وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم التسيير بالنسبة لحاملي بكالوريا شعب رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية والتي تصمنها الجامعات بمعدلات 9.50 فما فوق، أما حاملو بكالوريا الشعب الأدبية واللغات فما عدا تخصص الترجمة وبعض المدارس العليا التي ارتفعت المعدلات الدنيا للقبول فيها والمتاحة للمتفوقين فباقي الطلبة تم توجيههم للعلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق من معدل 9.50 فما فوق ودون استثناء.