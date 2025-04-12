التوجيه المدرسي النهائي تحت مجهر الأولياء

ملزمون بتأكيد رغبات أبنائهم أو تعديلها قبل 30 أفريل

شرع أولياء الأمور، بصفة رسمية في تأكيد الرغبات لأبنائهم أو التعديل فيها، لتبقى العملية مستمرة إلى غاية 30 أفريل الجاري، وذلك تجسيدا للمنشور الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية، والمتضمن الترتيبات التنظيمية لعملية توجيه وإعادة توجيه تلاميذ الرابعة متوسط والأولى ثانوي.

وانطلقت عملية “التوجيه النهائي” لتلاميذ أقسام الرابعة متوسط والأولى ثانوي، حيث سيكون أولياء التلاميذ مطالبين وجوبا باتخاذ خطوة هامة في مسار أبنائهم الدراسي، ويتعلق الأمر بضرورة السهر على تأكيد الرغبات المعبر عنها سابقا، عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، أو القيام بتعديلها عبر نفس المنصة الرقمية، حيث تقرر منحهم مهلة إلى غاية 30 من الشهر الجاري، لكي يتسنى لهم استكمال كافة الإجراءات في أريحية تامة ودون أي ضغوطات.

وإلى ذلك، فإن الوزارة الوصية، ونظرا لأهمية وحساسية مسألة التوجيه المدرسي وإعادة التوجيه، وكذا قصد تحقيق رضا التلاميذ، قد خصصت فترة للطعون تبدأ في 30 جوان المقبل وتنقضي وجوبا في الـ15 جويلية القادم، وذلك لأجل منح أولياء الأمور فرصة ذهبية، يمكن لهم من خلالها الطعن في قرار توجيه أبنائهم بشكل قانوني وبناء على أحكام القرار الوزاري سالف الذكر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مباشرة وعقب قيام أولياء التلاميذ بمسؤولياتهم كاملة تجاه أبنائهم، والتعبير عنها بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية، فإن المهام تنتقل بذلك مباشرة إلى مديري مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، حيث ستتم مطالبتهم بأهمية الحرص على تأكيد طلبات الطعون المؤسسة عبر حساباتهم الخاصة على الأرضية الرقمية، مع تحميل كل وثيقة ثبوتية، وذلك في الفترة من 30 جوان وإلى غاية الـ15 جويلية المقبل، على أن يتم تكليفهم أيضا بمهمة دراسة الطعون وذلك بالتعاون مع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وإبداء آرائهم حولها وتدوينها في محضر عبر الحسابات الخاصة بهم على النظام المعلوماتي، وذلك يومي 16 و17 جويلية القادم.

وبعد الانتهاء من عملية دراسة الطعون دراسة عميقة وعلمية، فإن الكرة تنتقل إلى مرمى اللجنة الولائية للطعن، حيث ستكون مطالبة وجوبا بعقد اجتماع لها يومي 21 و22 جويلية، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة تبليغ أولياء الأمور بقرارات اللجنة الولائية للطعن عن طريق مديري المؤسسات التربوية الأصلية، أو عبر فضاء الأولياء الخاص، في أجل أقصاه 27 جويلية القادم.

واستخلاصا لما سلف، فإن مديري التربية للولايات، ملزمون باختتام العملية عن طريق السهر على استخراج القرار الفردي الخاص بكل تلميذ، من حساب رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس، يوقعه ويختمه مدير التربية، في أجل أقصاه 28 جويلية، على أن يقوموا باستكمال كل الإجراءات الخاصة بعملية الطعن للتلاميذ الذين تم قبول طلباتهم قبل تاريخ 31 جويلية كآخر أجل.