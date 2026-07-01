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الجزائر

التوجيه المدرسي للتلاميذ بين 28 جوان و9 جويلية

الشروق أونلاين
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التوجيه المدرسي للتلاميذ بين 28 جوان و9 جويلية
ح.م
مؤسسة تربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء في بيان، أن مجالس القبول والتوجيه ستتولى دراسة مختلف وضعيات التوجيه المدرسي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 9 جويلية 2026.

وسيبلغ أولياء التلاميذ المعنيين، بقرارات توجيه أبنائهم، من خلال كشوف النقاط. مع نشر نسخة من القرارات على مستوى المؤسسة التعليمية، وعبر فضاء الأولياء خلال الفترة المذكورة.

ويمكن لأولياء التلاميذ إيداع طعونهم في قرارات التوجيه، حصريا عبر فضاء الأولياء. خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 8 سبتمبر 2026.

على أن تدرس هذه الطعون، ويُفصل فيها من قبل الجهات المختصة، طبقا للتنظيمات المعمول بها، يوضح ذات البيان.

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