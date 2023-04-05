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التوقيع على اتفاقيات تعاون بين سونلغاز و3 قطاعات وزارية

الشروق أونلاين
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التوقيع على اتفاقيات تعاون بين سونلغاز و3 قطاعات وزارية
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقيات

وقع مجمع سونلغاز، الثلاثاء، على اتفاقيات تعاون مع ثلاث وزارات في إطار تعزيز الاندماج المحلي واشراك البحث العلمي في القطاع الاقتصادي.

ووقع المجمع على اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة وكذا مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بحضور وزراء القطاعات الثلاث.

وتتعلق الاتفاقية الموقعة بين سونلغاز ووزارة التعليم العالي بتطوير مشاريع البحث في إطار تقريب الجامعة ومعاهد البحث من القطاع الاقتصادي.

أما الاتفاقية الموقعة بين سونلغاز ووزارة اقتصاد المعرفة فتهدف إلى دعم اقتناء سونلغاز وفروعها لحلول مبتكرة تقترحها المؤسسات الناشئة العاملة في قطاع الطاقة، لاسيما من خلال الشركة الجزائرية لصناعة الكهرباء والغاز.

وبخصوص الاتفاقية بين سونلغاز ووزارة التكوين فيتمثل هدفها في تدعيم التنسيق بين مراكز التكوين التابعة للوزارة عبر التراب الوطني وسونلغاز سيما لتطوير مجالات التكوين لصالح الشباب بما يتماشى مع احتياجات المجمع العمومي.

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