التوقيع على اتفاقيات شراكة بين سوناطراك وجامعات الوسط

وقع مجمع سوناطراك، الثلاثاء، اتفاقيات شراكة مع جامعات الوسط بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعيين، وكذا تشجيع البحوث ذات القيمة المضافة للمجمع.

وجاء في بيان لمجمع سونطراك أنه “في إطار تجسيد علاقات التعاون القائمة بين مؤسسة سوناطراك والجامعات الجزائرية، ينظم مجمع سوناطراك أيام 12 و 13 اكتوبر 2021 ببومرداس ورشة عمل حول الشراكة بين سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير”.

وأوضح المصدر ذاته أن افتتاح الاشغال الذي كان بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يشكل فضاء مفتوحا لتبادل الخبرات بين الجامعيين ومهندسي سوناطراك.

وأشار البيان إلى أنه “تم على هامش هذه الورشة الإمضاء على عدة إتفاقيات إطار بين سوناطراك وجامعات من الوسط، تهدف في مضمونها إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك والجامعات لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية والطاقات المتجددة بما يتماشى مع تطلعات سوناطراك”.

كما تسعى سوناطراك من خلال هذه الشراكة إلى تشجيع جميع البحوث العلمية والتكنولوجية الجامعية ذات القيمة المضافة في مجال الصناعة النفطية حيث ستساهم هذه الاتفاقيات في تطوير المشاريع المتعلقة بالمجالات الحيوية لنشاطات سوناطراك. يؤكد المصدر ذاته.