التوقيع على اتفاقية منع التآكل الضريبي

لمنع التهرب الضريبي للشركات متعدّدة الجنسيات

وقّع وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الخميس، في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، تهدف هذه الاتفاقية إلى “المكافحة الفعالة لممارسات التهرب الضريبي الدولي التي تطبّقها بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية”.

ووفقا لذات المصدر، ستسمح هذه الاتفاقية متعددة الأطراف للجزائر “بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة، وبشكل أكثر فعالية، بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة”.

وبناء على هذه الاتفاقية، “ستكون الجزائر ملزمة بتحسين مناخ الأعمال بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية”.