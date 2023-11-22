التوقيع على برنامج للتعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية

وقع وزير العدل عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين.

وأكد الوزير طبي، في كلمته إلى أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه “يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها” بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013 وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022.

وأضح الوزير طبي في نفس الاطار أن هذا البرنامج “سيشكل جسرا للتواصل المستمر” بين وزارتي العدل للبلدين لاسيما من خلال “اجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به الى مستوى يرقى لتطلعات الطرفيين وتحقيق أهدافهما المسطرة” .

وكشف الوير طبي أنه من أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الاصلاحات القضائية بالبلدين” مذكرا ان “بلادنا شهدت اصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020”.

وأشار إلى أن هذا الدستور تضمن “أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس استقلالية السلطة القضائية” كما تضمن أيضا “احكاما تهدف الى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة”.

كما أكد الوزير أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف الى “تطوير وترقية” الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.

وأضاف أن الطرفين سيعملان من خلال هذا البرنامج على “ايجاد اليات ناجعة وفعالة” لتعزيز وترقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل “المدنية والاحوال الشخصية والمسائل التجارية والجزائية”, كما عبر عن أمل الجزائر في “الاطلاع والاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحكيم التجاري والخدمات العدلية الرقمية واليات العدالة التصالحية” التي تسمح ب”معالجة القضايا البسيطة دون اللجوء الى الاجراءات القضائية التقليدية”.

كما أكد طبي أن الجزائر والمملكة العربية السعودية “تربطهما علاقات تاريخية عميقة تقوم على روابط شعبية لا حدود لها” مؤكدا أن العلاقات بين البلدين “تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل العربي المشترك”.

كما ذكر في نفس السياق أن قيادة البلدين و”ادراكا منها بأهمية تكثيف الجهود المشتركة وضعت اليات صلبة للتنسيق” والتي تجلت في “انشاء مجلس التنسيق الأعلى” الذي سيتولى “التكفل بتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرف والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات”.

وشدد الوزير في هذا الاطار على ضرورة “تعزيز وترقية التعاون والتكافل والتآزر أكثر في هذا التوقيت الحساس والدقيق لمواجهة التحديات والمخاطر” في المحيط الاقليمي والدولي.

من جانبه أكد وزير العدل السعودي أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.