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الجزائر

التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة الروسية

الشروق أونلاين
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التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة الروسية
وزارة العدل
وقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، على بروتوكول يشمل عدة مجالات، خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة الإجرام.

وقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، على بروتوكول يشمل عدة مجالات، خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة الإجرام حسب ما أفادت به وزارة العدل في بيان، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر.

الوزارة قالت أن وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، استقبل النائب العام لفيدراليّة روسيا إيغور كراسنوف مرفوقا بوفد يضم أعضاء من النيابة العامة الروسيّة. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض إطار التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وسُبل تعزيزه لاسيما في الـمجال القضائي.

كما تم بالـمناسبة، حسب البيان  “التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، والذي يشمل عدّة مجالات خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافّة أشكال الإجرام الخطير وخاصّةً الجريمة الـمنظّمة عبـر الوطنيّة وتبييض الأموال وجرائم الفساد والجرائم الإلكترونيّة والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول الماليّة الرّقميّة ومكافحتها والاتّجار بالأشخاص وجرائم البيئة والتّحويل غير الشّرعيّ للأموال إلى الخارج والتّعاون من أجل استردادها.”

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