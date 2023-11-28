التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة الروسية

وقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، على بروتوكول يشمل عدة مجالات، خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة الإجرام.

وقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، على بروتوكول يشمل عدة مجالات، خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة الإجرام حسب ما أفادت به وزارة العدل في بيان، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر.

الوزارة قالت أن وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، استقبل النائب العام لفيدراليّة روسيا إيغور كراسنوف مرفوقا بوفد يضم أعضاء من النيابة العامة الروسيّة. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض إطار التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وسُبل تعزيزه لاسيما في الـمجال القضائي.