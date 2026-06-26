 التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وروسيا

اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية:

اختتمت أشغال الدورة الـ13 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي انعقدت اليوم الجمعة 26 جوان، بالعاصمة الروسية موسكو، بالتوقيع على محضر دورة اللجنة، من طرف رئيسيها، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ديمتري باتروشاف.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، تم التوقيع عقب الدورة، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم.

فتم التوقيع على محضر الدورة 13 للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، إضافة إلى اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون والمساعدة الجمركية المتبادلة، ومذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم بين المفتشية العامة للعمل الجزائرية والهيئة الفيدرالية للعمل والتشغيل لروسيا الاتحادية في مجالات تفتيش العمل وترقية التشغيل.

تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية والمؤسسة الحكومية الفيدرالية “معهد الدولة للأدوية والممارسات الحسنة” لوزارة الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية في مجال التفتيش الصيدلاني، ومذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها و مركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية في مجال الشراكة العلمية في حفظ وترميم التراث الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والأكاديمية الروسية للعلوم، خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال القياسة بين الديوان الجزائري للقياسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الفدرالية للتنظيم التقني والقياسة لروسيا الاتحادية.