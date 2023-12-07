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الجزائر

التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتونس لصناعة ومراقبة الدواء

الشروق أونلاين
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التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتونس لصناعة ومراقبة الدواء

وقع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، رفقة وزير الصحة التونسي علي مرابط على مذكرة تفاهم في مجال صناعة ومراقبة الدواء.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة العمل التي قادت عون، الخميس إلى تونس بدعوة من وزير الصحة التونسي علي مرابط.

وخلال جلسة العمل التي جمعت الوزيران تبادل الطرفان الآراء حول سبل وطرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

كما حث الوزيران أعضاء الوفدين العمل على تكثيف الجهود والمزيد من التنسيق بينهما من أجل ضمان المواد الصيدلانية ذات الجودة والنوعية العالية من حيث السعر.

وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء يين الهيئتين وتكثيف الإنتاج وتسويقه للبلدين.

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