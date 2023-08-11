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الجزائر

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية

الشروق أونلاين
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التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية
عمر بلحاج وأنور عصمان

في إطار تبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية، تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الجزائرية والإندونيسية. 

وأفاد بيان للمحكمة الدستورية الجزائرية أنه “وقع على مذكرة التفاهم، بجاكارتا، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، و رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان”.

وهذا على هامش أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الذي تحتضنه جاكارتا. حول “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، حسب البيان ذاته.

واستعرض بلحاج تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون. خلال كلمته في أشغال هذا المؤتمر.

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