التوقيع على مذكرة مشتركة بين الجزائر وفرنسا حول الذاكرة

تم التوقيع بالجزائر على اتفاقية ومذكرة مشتركة بين اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ممثلة برئيسها، لحسن زغيدي، واللجنة الفرنسية للحقيقة والذاكرة ممثلة برئيسها، بنجامين ستورا، حسبما أفادت به الإذاعة الدولية الجزائرية، اليوم الخميس 23 ماي.

حسب ذات المصدر، يأتي التوقيع على المذكرة عشية اختتام الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة. وهي الدورة التي انطلقت يوم الإثنين الماضي بالجزائر العاصمة، لتباحث قضايا منها مسألة الاعتراف بالمجازر التي حدثت خلال فترة الغزو الاستعماري للجزائر ومطلب استرجاع سيوف ومؤلفات معاهدات ومتعلقات الأمير عبد القادر، إضافة إلى مطلب استرجاع وثائق أرشيفية أصلية تتعلق بحقبة الثورات الشعبية.