التوقيع على ملحق مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط

وقّع الرئيس المدير العام لسوناطراك ونظيره رئيس المؤسسة الليبية للنفط على ملحق مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2022 بين الطرفين.

وقّع الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ونظيره رئيس المؤسسة الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، على ملحق مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2022 بين الطرفين، حسب ما أفادت به سوناطراك في بيان.

وحسب ذات البيان، “سيسهم هذا الملحق على إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية”.

وتضمنت الاتفاقية كذلك “تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية الغير مستغلة، مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة بالإضافة الى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات.”

كما وقع كذلك فرع سوناطراك “سيباكس” والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس بليبيا.

وشارك وفد رفيع المستوى من مجمع سوناطراك يقوده الرئيس المدير العام للمجمع في فعاليات الطبعة الثانية لقمة الطاقة والاقتصاد المنعقدة يومي 13 و14 جانفي بطرابلس الليبية والتي “كانت فرصة لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في إفريقيا و العمل على تقييم وتنفيذ الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة المرتبطة بقدرات الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية.”