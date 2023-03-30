التوقيع على 13 شهادة إلتزام بين كليات الطب وملحقات جامعية

أشرف وزير التعليم العالي كمال بداري، الخميس، على مراسيم التوقيع على 13 شهادة إلتزام ما بين كليات طب وملحقات جامعية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد أشرف بداري على مراسيم التوقيع على 13 شهادة إلتزام ما بين 8 كليات طب للجامعات الكبرى وملحقات تابعة لثلاثة عشر جامعة تحضيرا لإعتمادها.

وجرت مراسيم التوقيع بحضور رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب، لكل من جامعات، سعيدة، المسيلة، أدرار، بسكرة، الجلفة، بومرداس، تيبازة، الواد، تيارت، الشلف، معسكر، أم البواقي، جامعة سكيكدة.

وحسب البيان فإن الهدف من هذه الإتفاقية هو تخفيف الضغط المسجل على كليات الطب الكبرى وخلق نشاط طبي نوعي وتحسين التغطية الصحية.