التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الجزائر والأردن

جانب من التوقيع بين عون والشمالي

وقعت الجزائر والأردن عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بلغ عددها 18، خلال اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية.

وتغطي هذه الاتفاقيات والمذكرات والبرامج مجالات كل من: الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، العمل والضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى النقل والأرشيف والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي. حسبما أفاد به بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

يذكر أن أشغال هذه الدورة ترأسها وزير الصناعة علي عون. رفقة نظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي.