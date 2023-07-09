التوقيع على 3 عقود ومذكرة تفاهم بين سوناطراك و “توتال إنرجيز”

وقع مجمع سوناطراك، الأحد، مع شركة توتال انرجيز على عقدين للمحروقات وآخر لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة

ووقع الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة توتال انرجيز، باتريك بوياني، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال انرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

كما وقع الطرفان، حسب ما أفاد به بيان للجمع على مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

ويتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة بكل من TFT 2 وTFT جنوب، مما سيسمح للشريكين المتعاقدين سوناطراك وتوتال انرجيز بالاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد 19-13 المؤرخ 11 ديسمبر 2019.

وينص عقد TFT 2 على استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 332 مليون دولار أمريكي، مما يسمح باسترجاع 43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال.

كما تقدر الاستثمارات للعقد الثاني TFT جنوب بمبلغ 407 مليون دولار أمريكي، مما يتيح استرجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال.

وأشار بيان المجمع إلى أن الإنتاج المشترك للرقعتين TFT 2 وTFT جنوب سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال انرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية التي تسمح للشركتين بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقوي للمستهلكين.

كما وقع، خلال هذه المناسبة، حكار وبوياني مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تجسيداً لرغبة المجمعين في توسيع شراكتهما لتشمل مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وبالتالي الانخراط بشكل كامل في السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي.

وستفتح مذكرة التفاهم هذه آفاق تطوير العديد من مجالات التعاون المتعلقة بالانتقال الطاقوي، لا سيما في الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ الهيدروجين منخفض الكربون، الحد من الغازات المشتعلة وتثمينها.

وأكد المجمعان التزامهما بلعب دور رئيسي في الانتقال نحو نموذج طاقة مستدامة أكثر احترامًا للبيئة، بالعمل على تطوير طاقات جديدة، من خلال تبادل الخبرات في تطوير مشروع البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.