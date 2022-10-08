التوقيع مع مجمع “ناتورجي” الإسباني لتحيين عقود البيع والشراء

مع خمس شركاء دوليين.. سوناطراك تكشف مفاوضات جد متقدمة لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الخميس، بالجزائر، ان المفاوضات لا تزال متواصلة مع خمس شركاء للمجمع بخصوص مراجعة اسعار الغاز الطبيعي الجزائري المصدر لهم وهي “جد متقدمة”، بعد أن تم التوصل الى اتفاق مع ستة شركاء.

وصرح حكار، خلال ندوة صحفية عقب مراسم التوقيع مع مجمع الطاقة الإسباني ناتورجي على اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز ميدغاز، قائلا “بقي لنا بعض الشركاء ونحن في محادثات معهم وهي جد متقدمة، لكن لا يمكننا التحدث عن تاريخ التوصل الى اتفاق. لدينا فرق تتحادث مع 11 زبونا وقد اتفقنا مع ستة وبقي منهم خمسة”.

وتابع القول “هدفنا هو التوصل الى مراجعة الاسعار مع كل زبائن سوناطراك”، مشيرا الى ان المجمع اخطر جميع زبائنه العام الماضي حول طلبه بمراجعة أسعار الغاز المصدر.

وأضاف في هذا الصدد “كنا واضحين في طلبنا وهو مراجعة وتكييف الاسعار التعاقدية مع الاسعار المعروفة في الاسواق قصد الحفاظ على مصالحنا في السوق الغازية ولم نطالب بأسعار حرة”.

وعن سؤال حول الطلب على الغاز الطبيعي الجزائري، قال حكار إن “هناك طلب موجود وسندرس حالة بحالة مع اعطاء الاولوية لمصالح الجزائر (…) نحن نبحث عن احسن تثمين لغازنا”.

وبالعودة الى العقد الموقع مع ناتورجي، اكد حكار ان المجمع الاسباني “متعامل تاريخي والعلاقة التي تربط سوناطراك به علاقة قديمة ومميزة باعتبار ان سوناطراك تمتلك اسهما في شركة ناتورجي التي هي شريك في قنوات نقل الغاز التي تربط الجزائر باسبانيا “ميدغاز” (51 بالمائة سوناطراك وناتورجي 49 بالمائة، مشيرا الى ان العلاقة “مميزة” معها باعتبارها تضمن تسويق الغاز الجزائري في السوق الاسبانية منذ أكثر من 30 سنة.

وأوضح ان الاتفاق الموقع الخميس “يتعلق بمراجعة الاسعار تماشيا مع الاسعار المتداولة والمعروفة في السوق العالمية”، مضيفا بأن المفاوضات بين الطرفين دامت 10 اشهر وكانت “شاقة وغير سهلة لعدة اسباب، منها عدم وضوح الرؤية في السوق من ناحية الطلب و من حيث الاسعار”.

وقد أفضت المحادثات بين الطرفين الى التوقيع على اتفاقية لـ”مراجعة العقود لمدة ثلاث سنوات كما هو متعارف عليه في العقد الاصلي لبيع وشراء الغاز الطبيعي”.