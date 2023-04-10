التونسية أنس جابر تحقق انجازا تاريخيا
توجت التونسية أنس جابر ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بعد الفوز على السويسرية بيليندا بينسيتش، محققة بذلك انجازا تاريخيا.
وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.
#أُنس_جابر تتوج بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة لتنس السيدات وتحقّق أوّل ألقابها هذا الموسم✨
وزيرة السعادة التونسية تعانق الأمجاد من جديد 🇹🇳🏆
ألف مبروك لابنة تونس الخضراء 👏👏 pic.twitter.com/NhCZXMo0gW
— عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) April 9, 2023
وتأهلت البطلة التونسية إلى نهائي بطولة تشارلستون، بعد الفوز على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد.
بعد دورات مدريد ، و برلين ، و برمينغهام #أنس_جابر تطير برابع القابها في WTA ، هدية جابر للتوانسة 🇹🇳 جات مع ذكرى 9 افريل ، عيد الشهداء.. اللي خلّف ماماتش ، و تونس ديما بنساها و رجالها .. الف مبروووك 🇹🇳💪🏻🎾🔥🌶️🇹🇳 pic.twitter.com/Msvjm9NeKQ
— ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) April 9, 2023
وفازت أنس على السويسرية بيليندا بينسيتش في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 و8-6، بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل “تاي بريك”، وواصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها وتتوج باللقب.