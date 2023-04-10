التونسية أنس جابر تحقق انجازا تاريخيا

توجت التونسية أنس جابر ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بعد الفوز على السويسرية بيليندا بينسيتش، محققة بذلك انجازا تاريخيا.

وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.

وتأهلت البطلة التونسية إلى نهائي بطولة تشارلستون، بعد الفوز على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد.

وفازت أنس على السويسرية بيليندا بينسيتش في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 و8-6، بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل “تاي بريك”، وواصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها وتتوج باللقب.