التونسي حفناوي يحرز ذهبية سباق الـ 800 متر سباحة حرّة (فيديو)
أحرز السبّاح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، الأربعاء، ذهبية سباق 800 متر سباحة حرّة في بكولة العالمة للسباحة باليابان.
وسجّل البطل التونسي 7:37.00 د، مما جعله يحتل الصف الأول ويحرز ميدالية ذهبية في مونديال السباحة المقامة مدينة “فوكوكا” اليابانية.
وتقدم السبّاح التونسي صاحب الـ 20 عامًا على الأسترالي صامويل شورت (7:37:36) والأميركي بوبي فنك (7:38:67).
وقد حلّ الحفناوي وصيفًا لشورت الأحد الماضي، في سباق الـ 400 متر سباحة حرّة، ويذكر أنه خطف الأضواء في أولمبياد “طوكيو” الأخير عندما أحرز ذهبية بعمر الثامنة عشرة.
🇹🇳 لحظة فوز السباح التونسي العالمي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية 😍🥇#AQUAFukuoka23pic.twitter.com/qeQ41B2wvg https://t.co/KV2GIiAzJT
— 90+ (@90PlusKora) July 26, 2023