التونسي حفناوي يحرز ذهبية سباق الـ 800 متر سباحة حرّة (فيديو)

وقد حلّ الحفناوي وصيفًا لشورت الأحد الماضي، في سباق الـ 400 متر سباحة حرّة، ويذكر أنه خطف الأضواء في أولمبياد “طوكيو” الأخير عندما أحرز ذهبية بعمر الثامنة عشرة.