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اقتصاد

التونسي راوي باجي على رأس “فيات الجزائر” خلفا لحكيم بوطهرة

حسان حويشة
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التونسي راوي باجي على رأس “فيات الجزائر” خلفا لحكيم بوطهرة
أرشيف
فيات الجزائر

عيّن مجمع ستيلانتيس للسيارات التونسي راوي باجي رئيسا مديرا عاما لـ”فيات الجزائر”، خلفا لحكيم بوطهرة.

وعلمت الشروق من مصادر مقربة من فيات الجزائر، أن الرئيس المدير العام السابق، حكيم بوطهرة تم استدعاؤه لمهام أخرى لدى مجمع ستيلانتيس للسيارات.

وكان التونسي راوي باجي يشغل قبل تعيينه، منصب نائب رئيس قسم قطع الغيار الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجمع ستيلانتيس.

وقبل أيام قليلة التقى وفد عن ستيلانتيس للسيارات، قاده سمير شرفان وهو مدير العمليات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالمجموعة، بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة الإيطالية.

وأشار بيان الوزارة حينها، أن شرفان أكد التزام مجمع ستيلانتيس بدعم تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

كما تناول اللقاء وضعية المصنع حاليا، ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات. حيث تم تقديم عرض دقيق عن المشروع الذي يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة فيات لكل من فيات 500، ودوبلو.

حيث سيتم رفع معدل الإنتاج، من أجل بلوغ الهدف الذي تم الإلتزام به، وهو إنتاج 40000 مركبة نهاية سنة 2024. لتصل إلى 90 ألف وحدة مع نهاية 2026.

وخلال اللقاء ذاته، تم تقديم عرض حول مدى تقدم تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج، والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب سمير شرفان.

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