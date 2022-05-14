التونسي صيام بن يوسف: الجزائر أُقصيت بِسبب الحكم غاساما

أطلق اللاعب الدولي التونسي السابق صيام بن يوسف تصريحات جريئة، وأكّد أن الحكم الغامبي بكاري غاساما هو مَن أقصى المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون، في إياب الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

وسبق للمدافع صيام بن يوسف (33 سنة) تمثيل ألوان منتخب تونس في 48 مباراة دولية، ما بين 2010 و2019، وسجّل هدفَين.

وردّ صيام بن يوسف على سؤال، حول دعوة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي إلى إعادة النظر في التحكيم الإفريقي: “أشاطره الرّأي. لا أريد تجريم أيّ شخص. لكن عندما أسمع بلماضي يتكلّم عن التحكيم، أرى نفسي في كلماته، لأنّني جربت التحكيم الإفريقي بِالفعل. هذه مشكلة حقيقية لم يتمّ اختراعها، تحتاج إلى تحليل، ويجب أن نتقدّم”.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها لِمجلة “أونز مونديال” الفرنسية ونشرت تفاصيلها، السبت، ردّا على سؤال آخر حول غضب الجمهور الجزائري من الحكم بكاري غاساما: “هناك ما يُبرّر غضب الجزائريين. منتخبهم سجّل هدفَين ورفضهما الحكم. كما أن المنافس الكاميروني وصل إلى شباك الجزائر بعد أن ارتكب خطأ تغاضى عنه الحكم”.

وعن مستقبل الكرة الإفريقية، طالب صيام بن يوسف “الكاف” بِإعادة النظر في عدّة أمور، ذكر منها على سبيل المثال التحكيم والملاعب (أرضية الميدان الرّديئة) وتوقيت المقابلات (أشار إلى تنظيم المواجهات ظهرا تحت حرّ شديد).

وسبق للتونسي صيام بن يوسف أن ارتدى زيّ النادي المحلّي الترجي الرياضي، وفرق أخرى من فرنسا وتركيا وبلجيكا. ويلعب حاليا ضمن صفوف نادي بيروي ستارا زاغورا البلغاري.