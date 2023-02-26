التونسي فالحي يغادر العارضة الفنية لمولودية الجزائر
أعلن المدرب التونسي رضوان فالحي مغادرته العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر.
وكتب الفالحي الذي أشرف على المولودية، بعد إقالة المدرب البنزرتي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نهاية التجربة مع مولودية الجزائر، كل الشكر لشعب العميد، للعاملين بالنادي، للاعبين، والمدرب فوزي البنزرتي”.
وأضاف: “أشكر رئيس النادي على منحه الثقة والشرف لخوض التجربة كمدرب مساعد ثم قيادة الفريق كمدرب أول في مباراتين، حققنا خلالهما 4 نقاط رغم كل الظروف والضغط”.
واختتم الفالحي: “بالتوفيق للمولودية في بقية المشوار، فخور بانتمائي لهذا النادي العريق والكبير في الجزائر”.
وعين الفالحي في منصب مدرب مؤقت للمولودية، منتصف شهر فيفري الجاري، بعد فسخ عقد البنزرتي.