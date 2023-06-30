التُجّار مُلزمون بالعودة إلى النشاط بداية من السبت

الوزارة تراسل مديريها الجهويين والولائيين وتوفد أعوانها للميدان:

يُلزم التجّار جميعا بالعودة إلى النشاط بداية من السبت، إذ أمرت وزارة التجارة وترقية الصادرات أعوانها بمعاينة استئناف النشاط بعد انقضاء عطلة العيد بداية من 1 جويلية، كما طلبت من المديرين الجهويين والولائيين عبر 58 ولاية الوقوف على استئناف النشاط.

وشدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات على ضرورة التزام التجار بالمداومة أيام عيد الأضحى وتموين السوق بالمواد الأساسية، وأمرت أعوانها بالوقوف على عودة التجار للنشاط بمجرد انقضاء عطلة العيد الممتدة بين 28 و30 جوان الجاري، أي بداية من السبت.

وحسب تعليمة موقعة من طرف الأمين العام بالنيابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات تحمل ترقيم 1655 صادرة بتاريخ 26 جوان تلقت “الشروق” نسخة منها، وفي إطار ضمان تموين منتظم للسوق ومتابعة المداومة خلال أيام عيد الأضحى تطبيقا لتعليمات وزير التجارة، لاسيما ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، يطلب من كل الأعوان المسخرين لهذه المداومة الوقوف على مدى التزام التجار بذلك.

ويطلب من الأعوان وفق نفس التعليمة متابعة والسهر على توفير المواد الأساسية في السوق خلال الفترة الممتدة بين 28 و30 جوان 2023، ومن جميع المديرين الولائيين تنظيم خرجات ميدانية للفرق ابتداء من 26 جوان وعقد اجتماعات مع المكاتب الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين لتحسيس التجار بأهمية المداومة وضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، وإلزامية استئناف النشاط بعد نهاية عطلة العيد.

وطالب الأمين العام بالنيابة لوزارة التجارة سامي قلي في آخر التعليمة الموجهة للمديرين الجهويين للتجارة بالتواصل مع المديرين الولائيين عبر 58 ولاية، من أجل إيلاء أهمية كبرى لتطبيق ما جاء في مضمون التعليمة.