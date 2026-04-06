“التّبنْبِينة” عند الرّضع… بين جمال المظهر وضرورة النمو

حقيقة علمية تُطمئن الأمهات

تفرح الكثير من الأمهات بمظهر أطفالهن الرضع، خاصة تلك “التبنبينة”، أوالخدود الممتلئة التي تضفي عليهم ملامح البراءة والجاذبية. لكن، في المقابل، تطرح بعضهن تساؤلات مشروعة، على غرار هل هذا الامتلاء طبيعي؟ أم إنه مؤشر على سمنة مبكرة؟ وهل له علاقة بطريقة التغذية؟ لدرجة أن بعضهم تقدم ودون استشارة الطبيب على تقليل رضعات طفلها، حماية له من السمنة، بحسب اعتقادها.

وفي هذا الصدد، تؤكد المختصة في طب الأطفال وحديثي الولادة، الدكتورة د. بلحاج، في حديث مع “الشروق”، أن امتلاء خدود الرضع، الذي يكون أحيانا مبالغا فيه، لا يُصنف ضمن السمنة المرضية، بل هو حالة طبيعية وضرورية لنمو الرضيع.

الطبيبة بلحاج: هي دهون ضرورية ونظام تدفئة طبيعي وليست سمنة

وبحسبها، فالرضيع في أشهره الأولى لا يستطيع تنظيم درجة حرارة جسمه بكفاءة كما يفعل الكبار، كما أنه غير قادر على الارتعاش لتوليد الدفء. لذلك، منحه الله نوعا خاصا من الدهون يُعرف بـالدهون البنية، وهي مسؤولة عن إنتاج الحرارة اللازمة لحماية أعضائه الحيوية.

وتضيف الدكتورة بلحاج، على أن هذه الدهون تلعب دورا حيويا في جسم الرضيع، حيث تقوم بحرق السّعرات الحرارية لتوليد الطاقة الحرارية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار حرارة الجسم، خصوصًا في البيئات الباردة.

بمعنى آخر، “التبنْبِينة” ليست مجرد مظهر جميل، بل هي وسيلة حماية بيولوجية متكاملة.

وتشرح المختصة في طب الأطفال وحديثي الولادة، بأنه خلال السنة الأولى من عمر الطفل، ينمو الدماغ بوتيرة سريعة جدًا، ويستهلك ما يقارب 60% من طاقة الجسم. وهنا تأتي أهمية هذه الدهون، إذ تُعتبر مخزونا إستراتيجيا يضمن استمرار نمو الدماغ وباقي الأعضاء دون انقطاع.

والسؤال الذي تطرحه العديد من الأمهات، هو متى نقلق من سمنة أطفالنا الرضع؟ وهنا تشدد المختصة على أن المعيار الأساسي لإزالة أي مخاوف من السمنة المبكرة للأطفال، هو متابعة وزن الطفل لدى طبيب الأطفال.

فإذا كان وزن الرضيع ضمن المعدلات الطبيعية، فلا داعي للقلق، ولا يُنصح بأي حمية غذائية أو تقليل عدد الرّضعات وأي تدخل، بحسب الطبيبة، غير مبرر قد يؤثر سلبًا على نمو الطفل.

ويختفي امتلاء خدود الرضع، بمجرد بداية حركتهم، كالزحف ثم المشي، أين يبدأ جسم الطفل في استهلاك هذه الدهون تدريجيًا. وتتحول الدهون البنية إلى دهون عادية، ويصبح شكل الجسم أكثر نحافة وطولًا، فيتراجع ذلك الامتلاء الطفولي تدريجيًا.

وتؤكد الدكتور بلحاج، للأمهات، أن امتلاء جسم الرضيع في أشهره الأولى “ليس مدعاة للقلق، بل هو علامة على نظام طبيعي متكامل يدعم النمو والتطور، وأنصح الأمهات بالاستمتاع بتلك المرحلة الجميلة، لأنها مؤقتة وسرعان ما تنتهي، وتبقى فقط في الصور والذكريات”.