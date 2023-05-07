الثالث ماي من كل سنة

إشراقة

ليس ثمة أدنى شك، في أن هناك مكتسبات أقرها دستور 89، حينما فتح الراحل، الشاذلي بن جديد، التعددية الحزبية والحرية الإعلامية.. أكتوبر 88، الذي أجبر السلطة آنذاك على فتح مجال السياسة للأحزاب بمختلف أطيافها وألوانها، أعقبه فتح الحرية الإعلامية، ما جعل الساحة الإعلامية تعج بعناوين صفراء، وأخرى ساخرة، وسط تجاذبات بين عدة تيارات حول من تكون له القابلية للاتباع .

ظهرت هناك تيارات فرنكوفونية، وأخرى يسارية، وأخرى دينية.. ووسط هذا المعترك الحزبي، ظهرت ظاهرة الشروق العربي، التي نأمل أن تستمر، ويستمر وجود أهلها فيها..