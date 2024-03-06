الثلاثاء الكبير.. بايدن وترامب يفوزان بأغلبية الولايات ويتبادلان التهم!

فاز كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بمعظم الولايات في الانتخابات التمهيدية في ما يسمى بـ “الثلاثاء الكبير”، وتبادلا التهم علنا لاستقطاب المزيد من الأصوات بتحقير كل منهما لخصمه.

وقالت تقارير إخبارية إن فوز بايدن وترامب في الانتخابات التمهيدية، يقربهما بشكل كبير من نيل بطاقة ترشح حزبيهما الديموقراطي والجمهوري لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وأجريت الانتخابات التمهيدية للحزبين في 15 ولاية في إطار ما يسمى “الثلاثاء الكبير”، ولم تسفر عن أي مفاجآت.

وبحسب أحدث النتائج التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن في 14 ولاية، ولم يخسر سوى في منطقة ساموا أمام منافسه جيسون بالمر، في حين فاز ترامب في 12 ولاية، وخسر أمام منافسته نيكي هيلي في ولاية فيرمونت.

وبحسب النتائج المعلنة، فاز كل من الرئيسين الحالي والسابق في ولايات تكساس وكاليفورنيا وألاباما وكولورادو ومين وأوكلاهوما وفرجينيا وكارولينا الشمالية وتينيسي وأركسناس ومينيسوتا وماساشوستس، كما حقق بايدن الفوز في كل من أوتاه وفيرمونت وأيوا.

وعلى الرغم من أن هيلي تمكنت من الفوز في فيرمونت فإن ترامب هزمها في ولايات كان يفترض أنها مؤيدة لها مثل مين وفرجينيا.

وبات ترامب في طريق مفتوح لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة على الرغم من أنه يلاحق في قضايا عدة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته في واحدة من تلك القضايا قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وفي الجانب الآخر، بات فوز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي شبه مضمون، لكنه يواجه استياء من بعض الناخبين داخل الحزب، خاصة بسبب موقف إدارته الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي خطاب ألقاه بمقر إقامته في فلوريدا وصف المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب فوزه في أغلب الولايات المتحدة التي جرى التنافس عليها أمس الثلاثاء بالمذهل، وهاجم سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن في مجال الهجرة، ووصفه بأنه “أسوأ رئيس”.

في المقابل، هاجم بايدن خصمه الجمهوري واعتبره مجددا تهديدا للديمقراطية الأميركية.

وقبل يومين، أظهر استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” وجامعة سيينا أن 48% من الناخبين سيختارون ترامب مقابل 43% فقط لبايدن في حال أجريت الانتخابات الرئاسية الآن.

وعبر منصته “تروث سوشال” أعرب ترامب عن شكره للولايات التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات أخرى.

المصدر : وكالات