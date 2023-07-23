الثلاثاء المقبل آخر موعد لتسليم قوائم اللاعبين

كأس العرب للأندية:

حددت لجنة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل موعدا أخيرا لتسليم الفرق المشاركة في المنافسة العربية المقررة من 27 جويلية إلى 12 أوت 2023 قوائمها الرسمية في البطولة، التي تحتضنها الطائف وأبها والباحة في السعودية.

وأوضح معيض الشهري، مدير البطولة في تصريحات صحفية، أن أسماء اللاعبين، يجب أن تكون مسجلة في الاتحادات المحلية للفرق حتى يشاركوا في البطولة العربية وفق النظام المتبع.

وقال: “الموعد الأخير لتسليم أسماء الفرق الثلاثاء المقبل، قبل يومين من بداية البطولة التي تنطلق الخميس المقبل”.

وتنطلق البطولة العربية للأندية يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 12 أوت الداخل، وتقام منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا من بينهم بطل الجزائر شباب بلوزداد الذي اوقعته القرعة في المجموعة الرابعة رفقة الكويت الكويتي والرجاء البيضاوي والوحدة الإماراتي.

وقد حل وفد نادي شباب بلوزداد بطل الرابطة المحترفة الجزائرية لكرة القدم سهرة الخميس بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية استعداد للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية لموسم 2023-2024.

للإشارة أن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم اختارت أربعة حكام دوليين جزائريين لإدارة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويتعلق الأمر بكل من: بن إبراهيم لحلو ولطفي بكواسة (حكما ساحة) وقوراري مقران وزرهوني أكرم (مساعدان).