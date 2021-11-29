الثلاثاء انطلاق أول كأس عربية للمنتخبات بمباركة الفيفا

بعد توقف دام تسع سنوات

تتجه أنظار محبي كرة القدم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي ستستضيف أحد أكبر التظاهرات الكروية لهذا العام، كأس العرب فيفا قطر 2021 التي تستمر حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، وهي أول بطولة عربية للمنتخبات من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وستقام تحضيراً لكأس العالم فيفا قطر 2022 المقررة نهاية السنة القادمة في قطر.

ووصلت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة إلى الدوحة، بحثا عن التتويج بأول لقب عربي بتنظيم الاتحاد الدولي “فيفا”، وتبدأ البطولة في يومها الأول بأربع مباريات تجمع قطر مع البحرين، وتونس مع موريتانيا، والعراق مع عمان، والإمارات مع سوريا.

تلعب بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 على ستة ملاعب مخصصة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، ويتعلق الأمر بكل من ملعب”البيت” في الخور، وملعب “الجنوب” في الوكرة، وملعب “974” و”الثمامة” في العاصمة الدوحة، وملعبي “المدينة التعليمية” و”أحمد بن علي” في مدينة الريان.

بإمكان المشجعين حضور مواجهتين في يوم واحد

ونظراً إلى قرب الملاعب وتوفر المواصلات، سيكون بإمكان المشجعين حضور مواجهتين في يوم واحد ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها.

وقبل الوصول إلى النهائيات، لعب الدور التمهيدي للبطولة في شهر جوان من السنة الجارية 2021، حيث تمكنت منتخبات السودان وعمان وموريتانيا ولبنان وفلسطين والبحرين من التأهل للبطولة، فيما تأهل الأردن مباشرة من دون خوض التصفيات؛ بسبب إصابة عدد من لاعبي جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد.

والتحقت المنتخبات السبعة المتأهلة عبر التصفيات بثمانية منتخبات تأهلت تلقائياً بسبب مراكزها الجيدة في التصنيف العالمي، وهي منتخبات الجزائر والمغرب وتونس ومصر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا، بالإضافة إلى المنتخب القطري مستضيف البطولة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، وضمت المجموعة الثالثة المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، وضمت المجموعة الرابعة كلا من الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

ويشار إلى أن 21 عاماً هي فارق السنوات بين أكبر وأصغر لاعب في البطولة، حيث يكبر لاعب الأردن معتز ياسين المولود سنة 1982 بواحد وعشرين عاماً عن اللاعب الجزائري ياسين تيطراوي المولود في عام 2003.

وتشهد منافسة كأس العرب 2021 مشاركة بطلين قاريين؛ هما المنتخب القطري بطل آسيا 2019، والمنتخب الجزائري بطل إفريقيا 2019، ويطمح كلاهما لتحقيق كأس العرب لمواصلة الإنجازات، وفاز 14 لاعباً بكأس آسيا مع المنتخب القطري ويشاركون في البطولة العربية 2021، ويتعلق الأمر بكل من سعد الشيب وعبد الكريم حسن وببيدرو ميغيل وطارق سلمان وعبد العزيز حاتم وأحمد علاء الدين وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وكريم بوضياف وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعاصم ماديبو والمعز علي ويوسف حسن.

تعود إلى الواجهة مرة أخرى هذا العام بطولة كأس العرب، في نسختها العاشرة، بعد توقف دام تسع سنوات، حيث أقيمت آخر نسخة من البطولة في عام 2012 في السعودية، وفاز بلقبها المنتخب المغربي بتغلبه في النهائي على نظيره الليبي بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحرز المنتخب المغربي اللقب الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية. ولن يكون غريبا على قطر التي استضافت كبرى الأحداث الرياضية على مستوى العالم في الرياضات كافة أن تقدم بطولة كأس عرب نموذجية ومتميزة؛ حيث تمتلك قطر أحدث المنشآت الرياضية في العالم والإمكانيات التي جعلتها قبلة الرياضة العالمية منذ سنوات عديدة.