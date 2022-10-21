الثلاثي الجزائري غربال وقوراري واتشعلي بالدوحة يوم 9 نوفمبر

للمشاركة في كأس العالم بقطر

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن ثلاثي التحكيم الجزائري، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، المقررة في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادم، وهم السادة مصطفى غربال، مقران قوراري، عبد الحق اتشعلي، سيصلون الدوحة يوم 9 نوفمبر.

وقال مصدر مسؤول من الفاف لـ”الشروق”: “الدوليون الجزائريون غربال وقوراري واتشعلي سينتقلون إلى الدوحة بتاريخ يوم 9 نوفمبر القادم في رحلة مباشرة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم”. وأضاف مصدر “الشروق” أن الدوليين الجزائريين سيدخلون في تربص مغلق في الساعات القادمة بمركز سيدي موسى، تحت إشراف الفاف، تحضيرا للمونديال القطري. ومن المنتظر أن يساعد رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي الثلاثي الجزائري بمنحهم تجربته الكبيرة، حيث أدار في مونديال البرازيل أربعة لقاءات كاملة منها اللقاء الترتيبي.

لطفي بوكواسة وزرهوني في “الشان” وأسماء وهاب في رابطة الأبطال

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، وأن الاختيار تم بناء على جودة هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وتحرص لجنة التحكيم التي يترأسها جمال حيمودي ومساعده رشيد مجيبة على وضع الثلاثي المشارك في المونديال القطري في أحسن الظروف، حيث يتم معاينتهم في البطولة أسبوعيا للمحافظة على لياقتهم البدنية وليكونوا في المستوى في المونديال.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الثلاثي المشارك في المونديال، قبل سفرهم إلى الدوحة، المقرر يوم 9 نوفمبر القادم، من أجل تشجيعهم ليكونوا في المستوى، وتشريف الكرة الجزائرية الغائبة عن المونديال القطري بعد فضيحة غاساما في المباراة الفاصلة أمام المنتخب الكاميروني.

وكانت الكاف قد أخبرت لجنة التحكيم باختيار الحكمة الجزائرية المساعدة أسماء فريال وهاب، لإدارة مبارايات الطبعة الثانية لرابطة الإبطال- سيدات بالمغرب – 2022 وأوضحت الهيئة الكروية الإفريقية أن الحدث، المقرر من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر بمدينتي الرباط ومراكش، سيعرف مشاركة 10 حكمة ساحة، 12 حكمة مساعدة وسبع حكمات لتقنية الفيديو، وتجري الحكمات اللائي تم اختيارهن، تربصا تكوينيا في المغرب من 25 إلى 29 أكتوبر، تحت إشراف حكام ذوي خبرة.

وفي نفس السياق، قال مصدر مقرب من لجنة التحكيم لـ”الشروق”، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة، ليكون الجزائري الوحيد في المنافسة كحكم رئيسي، باعتبار أنه حكم دولي منذ 2016، ويعتبر حاليا أحد أحسن الحكام في الجزائر رفقة غربال، عبيد شارف، بن براهم وغيرهم، وقد يكون معه بنسبة كبيرة الحكم زرهوني عباس، الذي نال الشارة الدولية سنة 2017، وهو في الوقت الحالي أحد أحسن المساعدين، وهذا بشهادة كل الاختصاصيين، علما أن “الشروق”، علمت من مصادر مطلعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار بنسبة كبيرة أربعة حكام جزائريين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي 2023 إلى الرابع من فيفري من نفس السنة.

علما أن اللجنة الوطنية للتحكيم برمجت أربعة تربصات لفائدة حكام القسمين المحترف الأول والقسم الثاني هواة، وسيشرف على هذا التربص الحكمان الدوليان السابقان جمال حيمودي نائب رئيس لجنة التحكيم للفدرالية، ورشيد مجيبة المدير التقني الوطني للتحكيم، إضافة إلى الموريسي ليم كي شونغ الذي تم تعيينه في منصب مدير تطوير التحكيم، ومن المنتظر أن يشارك في التربص الأول حكام النخبة (أ) مقسمين على مجموعتين الأولى في الفترة ما بين 13 إلى 26 أكتوبر الجاري، والثاني في الفترة ما بين 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.. وتضم كل مجموعة 50 حكما، كما برمج أيضا في الفترة ما بين السادس إلى التاسع من نوفمبر تربص خاص بحكام النخبة (ب).