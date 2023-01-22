الثلوج تعزل مدارس والتدفئة تعلق الدراسة في أخرى

تلاميذ يشتكون من ظروف التمدرس بسبب البرد

تسبب التساقط الكثيف للثلوج عبر عدد من الولايات الشرقية والوسطى، في غلق محاور وطرقات هامة، وعزل قرى ومداشر بأكملها، الأمر الذي أجبر متعلمين على البقاء في منازلهم، ومن ثمة الغياب عن الدراسة بصفة اضطرارية إلى غاية تحسن الطقس، في حين أقدم تلاميذ بولايات أخرى على غرار الجزائر العاصمة على الاحتجاج بأقسامهم التربوية، بسبب انعدام التدفئة بها، رافضين متابعة دروسهم “بالمعاطف”.

أفادت مصادر “الشروق” بأن تلاميذ على مستوى بعض المتوسطات والثانويات موزعة وطنيا، وحتى الواقعة بالجزائر العاصمة، وفي ظل موجة البرد القارسة التي اجتاحت الجزائر، اشتكوا من ظروف التمدرس بسبب ضعف التدفئة، الأمر الذي دفعهم للغياب عن الدراسة بصفة اضطرارية وظرفية، فيما طالبوا بالتدخل المستعجل للسلطات الوصية لأجل العمل على تحسين ظروف التمدرس، على اعتبار أن الدراسة في أجواء باردة ستقلل من تركيزهم وستؤثر بالسلب على تحصليهم العلمي.

وأضافت ذات المصادر بأن التقارير التي سيرفعها مفتشون للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، والتي تم إنجازها بناء على تحقيقات وزيارات ميدانية لمؤسساتهم التربوية، تؤكد على أن حالة بعض الأقسام التربوية في ظل نقص الوسائل والإمكانات، خاصة ما تعلق بانعدام التدفئة، سببها الرئيس هو عدم قيام بعض مصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية للولايات، بعملية إعادة تهيئة المدارس، خلال الصائفة، إذ لم تقم ببرمجة أي أشغال للترميم أو لإخضاع مختلف الأجهزة للصيانة، على غرار أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء، وذلك تحضيرا للدخول المدرسي الجاري.

بالمقابل جدد مديرو مؤسسات تربوية مطالبة الوصاية بضرورة الرفع من ميزانية المدارس، والتي تعرضت للتقليص بنسبة فاقت 60 بالمائة، فيما شددوا على اعتبار أن الاعتمادات الممنوحة لهم، لا تكفي للقيام بأشغال الصيانة.